Somali ile Etiyopya'dan güvenlik alanında iş birliği adımı

Doğu Afrika ülkelerinden Somali ile Etiyopya üst düzey askeri yetkililerinin güvenlik alanında iş birliği için görüşme yaptığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali ile Etiyopya üst düzey askeri yetkililerinin güvenlik alanında iş birliği için görüşme yaptığı bildirildi.

Somali ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh ile Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Birhanu Jula'nın başkent Addis Ababa'da bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "İki komutan, güvenlik alanında ilişkileri güçlendirmenin yollarını aradı." ifadesi kullanıldı.

Toplantının detayı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Somali, Eş-Şebab terör örgütünün sivil ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını önlemeye çalışırken, Etiyopya ise ülkenin kuzeyinde merkezi hükümet askerilerine karşı saldırılar düzenleyen Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak