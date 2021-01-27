Somali, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin Kenya raporunu reddetti
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Somali, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin Kenya raporunu reddetti

27.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:00
Somali, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin Kenya raporunu reddetti

Kenya'yı iç işlerine karışmakla itham eden Somali, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), aksi yöndeki raporuna tepki gösterdi.

Kenya'yı iç işlerine karışmakla itham eden Somali, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), aksi yöndeki raporuna tepki gösterdi.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Dubbe, basına yaptığı açıklamada, "IGAD'ın raporu bizi şok etti. Rapor tek taraflı." dedi.

Raporu hazırlayan kişilerin Somali'ye gitmeyi reddettiğini aktaran Dubbe, raporun gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Dubbe, "Onlar Kenya'nın Mandera bölgesine iki kez gittiler. Biz de Somali'nin Gedo bölgesini ziyaret etmelerini istedik ancak sınırı geçmeyi reddettiler." şeklinde konuştu.

IGAD, hazırladığı raporda, Kenya'nın Somali'nin iç işlerine karıştığına ve Somali'deki muhalifleri silahlandırdığına dair iddialarla ilgili hiçbir bulgu olmadığını açıklamıştı.

Kenya'yı, sınırdaki ayrılıkçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlayan Somali, Kasım 2020'de Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan üye bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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