Somali Genelkurmay Başkanı Odowa'ya saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Genelkurmay Başkanı Yusuf Rage Odowa'nın konvoyunun geçişi sırasında intihar saldırı gerçekleştirildi.
13.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:23
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Genelkurmay Başkanı Yusuf Rage Odowa'nın konvoyunun geçişi sırasında intihar saldırı gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Genelkurmay Başkanı Yusuf Rage Odowa'nın konvoyu geçişi sırasında bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Raghi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA