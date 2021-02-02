Somali Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret
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Somali Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret

02.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:10
Somali Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret

Somali Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Abdi Muhammed ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

Somali Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Abdi Muhammed ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı.

İki ülke federasyonları arasında iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette Servet Yardımcı, Ali Abdi Muhammed ve beraberindekilere A Milli Takım forması takdim etti.

Somali heyeti, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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