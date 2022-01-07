Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek - Haberler
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Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek

Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkeye gizlice soktuğu için el konulan 9,6 milyon doların iade edileceğini duyurdu.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkeye gizlice soktuğu için el konulan 9,6 milyon doların iade edileceğini duyurdu.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre Roble, kuraklık nedeniyle 55 ton gıda ve tıbbi yardım yollayan BAE'ye teşekkür etti.

Roble, Nisan 2018'de Mogadişu'daki Aden Havalimanı'nda el konulan ve BAE'nin ülkeye gizlice soktuğu anlaşılan 9,6 milyon doları da iade edeceklerini belirtti.

Somali, BAE'nin Somaliland ve Etiyopya ile Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapması sonrası bu ülkeye tepki göstermiş, ülkeye sokulan paraların ardından da tüm ilişkileri koparmıştı.

İstihbarat birimlerince el konulan para, detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankasına nakledilmiş, BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.

BAE, yaşanan gerginliğin ardından ülkedeki askeri eğitim misyonuna da son vermişti.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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