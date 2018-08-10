Somali Dışişleri Bakan Yardımcısı Da'ud Görevden Uzaklaştırıldı

Somali Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Mahad Da'ud, yolsuzluk suçlamalarının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Somali Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Mahad Da'ud'a Bakanlık gelirlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle savcılık tarafından soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz hafta Da'ud'u gözaltına almak için Bakanlığa giden polisler korumalar tarafından engellenmişti. Olaya müdahale eden Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre, bugün yaptığı basın açıklamasında yasalara uymak, hukukun üstünlüğünü korumak ve hesap verilebilirliği arttırmak için Dişişleri Bakan Yardımcısının görevden uzaklaştırdığını belirtti.

Bakan Yardımcısının hakkındaki suçlamalara açıklık getirilmesi gerektiğini söyleyen Kayre, savcıları göreve davet etti. - MOGADİŞU