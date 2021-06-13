Somali'den Kenya'ya Mogadişu'daki büyükelçiliğini yeniden açma çağrısı

Somali hükümeti, Kenya'ya başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini yeniden açması çağrısında bulundu.

Somali hükümeti, Kenya'ya başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini yeniden açması çağrısında bulundu.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Somali Federal Hükümeti'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri normalleştirmeyi ilan ettiğini yinelemekten onur duyuyor. ifadelerine yer verildi.

Kenya'ya başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini yeniden açması çağrısında bulunulan açıklamada, diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının, iki ülke arasındaki ikili müzakerelerin başlaması için olumlu bir başlangıç olacağı kaydedildi.

Somali ayrıca Kenya'nın başkenti Nairobi'deki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Somali, Kenya'yla tüm diplomatik bağları kesmişti

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla 15 Aralık 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu