Somali'den Eş-Şebab'a militan toplayan İngiltere ve Malezya vatandaşlarına 15 yıl hapis - Haberler
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Somali'den Eş-Şebab'a militan toplayan İngiltere ve Malezya vatandaşlarına 15 yıl hapis

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Somali'den Eş-Şebab'a militan toplayan İngiltere ve Malezya vatandaşlarına 15 yıl hapis

Somali Askeri Mahkemesi, İngiltere ve Malezya vatandaşı 2 kişiyi terör örgütü Eş-Şebab'a asker topladıkları gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum etti.

Somali Askeri Mahkemesi, İngiltere ve Malezya vatandaşı 2 kişiyi terör örgütü Eş-Şebab'a asker topladıkları gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum etti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, başkent Mogadişu'da görülen davada, terör örgütüne yardım ettikleri ve asker topladıkları tespit edilen 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Dereton Antonio Perez ve 34 yaşındaki Malezya vatandaşı Mustaqim bin Abdihamid, 15 yıl hapis cezası aldı.

Somali ve Kenya'da sık sık sivilleri ve idarecileri hedef alan saldırılar düzenleyen örgüt, Mogadişu'daki devleti yıkarak kendi devletini kurmayı hedefliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran Eş-Şebab'ın içerisinde çok sayıda yabancının olduğu belirtiliyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Somali'den Eş-Şebab'a militan toplayan İngiltere ve Malezya vatandaşlarına 15 yıl hapis - Haberler
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