Somali'den BM'ye Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılması çağrısı
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Somali'den BM'ye Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılması çağrısı

08.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:15
Somali'den BM'ye Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılması çağrısı

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM bünyesindeki Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılmasını istediklerini açıkladı.

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM bünyesindeki Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılmasını istediklerini açıkladı.

Osman, Somali hükümetinin BM'ye sunduğu talebiyle ilgili Somali Haber Ajansına (SONNA) açıklama yaptı.

Somali hükümetinin, BM bünyesindeki Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılması çağrısı yaptığını dile getiren Osman, "Son üç yıldır ülke kıyılarında herhangi bir korsan saldırı ya da adam kaçırma vakası yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Osman ayrıca "Somali hükümeti, yasa dışı balıkçılığı ve yabancı gemilerin sularımıza atık bırakmasını önlemeye çalışıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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