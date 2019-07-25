Somali'deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hepimizin ortak amacı olan huzur ve barış doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Somalili kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Askeri Okullar Komutanlığı, 2018'de mezun ettiği 47 Somalili astsubayın ardından bu yıl da 81 Somalili teğmen ile 71 astsubayı daha Somali Silahlı Kuvvetlerine kazandırdı.

Mezun olan Somalili 81 genç teğmen, Somali Askeri Okullar Komutanlığının ilk Harbiyeli mezunları oldu.

Mezunlar için Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası'nda Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile Türk ve Somalili sivil ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi.

Törende, yoğun programı nedeniyle programa katılamayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı okundu.

Akar'ın törende okunan mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti, Mogadişu'da en büyük yurtdışı askeri yerleşkesini açarak Somalili kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve istikrarına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Kuraklık, açlık, iç savaş ve terör belasıyla uğraşan kardeş Somali halkının, bu yerleşkede eğitim alan ve kendi ülkelerinin güvenliğine katkı sağlayacak nitelikli personel sayesinde geleceğe daha güvenle bakacağına inanıyorum.

Somali ile Türkiye arasında köklü tarihi kardeşlik bağları bulunmaktadır. İki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkileri her geçen gün daha da gelişmektedir. Bugün mezun olan kardeşlerimiz de aramızdaki derin tarihi kardeşlik bağlarını çok daha ileri götüreceklerdir. Somali Silahlı Kuvvetlerinde önemli görevler üstlenecek bu kardeşlerimiz, ülkelerimiz arasındaki mesafeye rağmen, kalplerimiz arasındaki yakınlığın ve Türkiye-Somali arasındaki gönül birlikteliğinin en önemli güvencesi olacaktır."

"Gelecek için umut kaynağı olacaklar"

Somalililerin, Somali Türk Görev Kuvveti Askeri Okullar Komutanlığında "yetiştirilmiş insan gücünün bir milletin en büyük serveti, iyi eğitilmiş askerin de bir ordunun en etkili silahı olduğu" anlayışıyla en iyi şekilde eğitim aldığını belirten Akar, "Başta Somali'nin huzur ve güvenliği olmak üzere, bölgesel ve küresel barışın tesisinde bu okullardan mezun olan personelin çok önemli vazifeleri yerine getireceğine, bu doğrultuda azim ve kararlılıkla çalışarak ülkeleri adına aydınlık bir gelecek için umut kaynağı olacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akar, şunları kaydetti:

"Hepimizin ortak amacı olan huzur ve barış doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Somalili kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Bu uğurda atılacak her adımın, kurulacak her iş birliğinin Türkiye ile Somali arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesinde, Somalili kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşamasında, Somali halkının Türk milletine duyduğu güvenin pekişmesinde çok değerli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle Somali'de Türk Askeri yerleşkesinin kurulmasında, Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksek Okulunun açılmasında emeği geçen Türk ve Somalili devlet yetkililerine, öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük gayret sarf eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personeline teşekkür ediyorum.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak desteğin her zaman devam edeceği bu okullarda eğitim gören öğrencilere ve mezun olan personele başarılar dileyerek, sağlık ve esenlikler temennisinde bulundu.

Kaynak: AA