Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar

02.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:48

Yeni yıla girmeden sadece birkaç gün önce Somali'de korkunç bir saldırı meydana geldi ve aralarında iki Türk vatandaşın da olduğu 90 kişi yaşamını yitirdi. Bugün Somali'de saldırıyı üstlenen El Kaide'nin uzantısı Eş Şebab karşıtı bir gösteri düzenlendi. Gösteriye katılanlar ellerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle terörü lanetledi. Açıklama yapan Somalililer Türkiye'ye teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER BAŞKAN"

Korkunç saldırının ardından bugün Somalililer terörü ve terör örgütü Eş Şebab'ı lanetlemek için bir gösteri düzenledi. Ellerinde terör karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu pankartlarla yürüdü.

Üzerinde Somali dilinde, "Teşekkürler Başkan" ifadesinin yazdığı pankartlarla yürüyen Somali vatandaşlarından biri Reuters'a konuştu. Hassan, Türkiye'nin kurduğu Erdoğan Hastanesi'nde tedavi edilen çocuğu için minnettar olduğunu söylerken hiçbir para ödemediği için de mutlu olduğunu söyledi.

SALDIRIDA TÜRK VATANDAŞLARI HEDEF ALMIŞLAR

Yaşanan saldırı sonrasında bölgeye müdahale ederek yaralılara yardım eden ülkelerin başında gelen Türkiye bugün düzenlenen gösterinin en dikkat çekici figürüydü. Saldırının ardından Eş Şebab bir açıklama yaparak saldırının Türk vatandaşlarına yönelik olduğunu duyurmuş ve hayatını kaybedenlerden "özür dilemişti".