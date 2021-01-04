Son dakika haber! Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber! Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı

04.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:39

Gelen son dakika haberine göre Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçiden Selami Aydoğdu'nun cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçiden Selami Aydoğdu'nun cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Somali'de önceki gün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu (22) için memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde tören düzenlendi.

Aydoğdu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra köy meydanına götürüldü.

Burada Çorum Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Aydoğdu'nun naaşı köy mezarlığında toprağa verildi. Aydoğdu'nun eşi Atiye Aydoğdu törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Selami Aydoğdu'nun 6 ay önce evlendiği ve düğün borçlarını ödemek için 3 ay önce, aynı saldırıda yaralanan Somali'deki babasının yanına çalışmaya gittiği öğrenildi.

Törene Selami Aydoğdu'nun aynı saldırıda kolundan yaralanan babası Ömer Aydoğdu, ailesi, akrabalarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bazı milletvekilleri ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Somali'de 2 Ocak'taki terör saldırısında Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç hayatını kaybetmiş, Ömer Aydoğdu, Şakir Çetinkaya, Yavuz Ercan ve İmdat Uzuncaköse yaralanmıştı.

Son dakika haber! Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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