Somali'deki terör saldırısında ölen Denizlili toprağa verildi

31.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:23

SOMALİ'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten 48 yaşındaki Mehmet Kaplan, memleketi Denizli'de toprağa verildi. Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan'ın, Çınar ağacımı kaybettim, yanımda olmasa da gölgesi yetiyordu sözleri üzüntü yarattı.Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen bombalı araçlı saldırıda, Denizlili kepçe operatörü Mehmet Kaplan ve Aydınlı ustabaşı 67 yaşındaki Turan Sevi yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca kişinin yanında 2 Türk'ün de ölümü ayrıca üzüntü yarattı. Acı haber, Kaplan'ın Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ailenin yaşadığı apartmana, Türk bayrağı asıldı. Sarayköy Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Aileye taziye ziyaretleri yapıldı. Kaplan'ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Oğlu Hulusi Kaplan (23) taziyeleri kabul etti. Kaplan'ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu'ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Terör saldırısına kurban giden Kaplan'ın, ayrıca 1 yaşında Sevdenur isimli bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Kaplan'ın cenazesi, geçen pazar gecesi Somali'den askeri uçakla Ankara'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Kaplan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze dün gece, Denizli'ye gönderildi. Kaplan'ın cenazesi ilk olarak Sarayköy ilçesindeki evine götürülerek, helallik alındı. Ardından cenaze namazının kılınması için Denizli'deki Hilal Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine Kaplan'ın aile yakınlarının yanı sıra Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğlende kılınan namaz sonrası Kaplan'ın cenazesi, Honaz ilçesinin Emirazizli Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan, babasının iyi bir insan olduğunu belirterek, Bizim için Somali'ye para kazanmaya gitmişti. Yüce Rabbim de çok seviyormuş ki şehit olarak yanına aldı. Babam çınar ağacımda, yanımda olmasa bile gölgesi yetiyordu dedi.

Kaynak: DHA