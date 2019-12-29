Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...
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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...

Somali'deki terör saldırısı Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak...

29.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:18
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...

'deki terör saldırısı

Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi

ANKARA - Somali'nin başkenti 'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için 'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...
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