Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...
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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...

Somali'deki terör saldırısı Hava alanında bekleyen sağlık ekipleri Uçağın inişi Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçaktaki yaralıların yanında gitmesi ve sağlık ekiplerinden bilgi alması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında...

29.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:03
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...

'deki terör saldırısı

Hava alanında bekleyen sağlık ekipleri

Uçağın inişi

Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçaktaki yaralıların yanında gitmesi ve sağlık ekiplerinden bilgi alması ANKARA - Somali'nin başkenti 'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için 'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...
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