Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...
Somali'deki terör saldırısı Hava alanında bekleyen sağlık ekipleri Uçağın inişi Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçaktaki yaralıların yanında gitmesi ve sağlık ekiplerinden bilgi alması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında...
Somali'deki terör saldırısı
Hava alanında bekleyen sağlık ekipleri
Uçağın inişi
Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçaktaki yaralıların yanında gitmesi ve sağlık ekiplerinden bilgi alması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.