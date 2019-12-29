: Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...

29.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:03

Somali'deki terör saldırısı

Hava alanında bekleyen sağlık ekipleri

Uçağın inişi

Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçaktaki yaralıların yanında gitmesi ve sağlık ekiplerinden bilgi alması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Kaynak: AA

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