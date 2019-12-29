Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi
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Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi

Yaralıların UMKE tarafından sevk edilmesi MOGADİŞU - Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti.

29.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:40
Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi

Yaralıların UMKE tarafından sevk edilmesi

MOGADİŞU - , çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu. Yaralıların sevk ediliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi
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