Somali'deki seçim görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Somali'deki seçim görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

06.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:29
Somali'deki seçim görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun liderliğinde ortak seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarıyla yapılan 3 günlük görüşmelerin, anlaşma sağlanamadan sona erdiği bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun liderliğinde ortak seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarıyla yapılan 3 günlük görüşmelerin, anlaşma sağlanamadan sona erdiği bildirildi.

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Fermacu ve eyalet başkanları, muhalif Gedo bölgesindeki siyasi anlaşmazlık ve Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'daki seçim komisyonu üyeleri konusunda anlaşmaya varamadı.

Seçim sürecine yönelik 3 gün süren görüşmelerde ortak karar alınmadığı ancak Cumhurbaşkanı Fermacu'nun liderliğinde tekrar toplantı düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Fermacu'yla beraber Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah Deni, Galmudug Eyalet Başkanı Ahmet Karşye Korkor, Hirşabelle Eyalet Başkanı Ali Hüseyin Gudlawe, Güney Batı Eyalet Başkanı Abdülaziz Hasan Laftagaren, Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed İslam Madobe ve Mogadişu Valisi Ömer Muhammed Filiş katıldı.

Fermacu, ülkenin siyasi durumu ve seçim sürecini belirlemek amacıyla eyalet başkanlarını toplantıya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu ve eyalet başkanları geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal secim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında 2 eski cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir de meclis başkanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Halsey Ali Sunal Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Hakan Kutlu Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gazete Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali'deki seçim görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 10:38:05. #1.15#
title