Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi
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Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı.

28.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:56
Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi

'nin başkenti 'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 60 olduğu açıklandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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: Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi
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