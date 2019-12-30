: Somali'deki Saldırıda İkisi Türk En Az 90 Kişi Öldü

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu en az 90 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği ölenlerin ikisinin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Yetkililere göre saldırının sorumlusu El Kaide bağlantılı El Şebab terör örgütü

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