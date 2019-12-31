Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Kaplan, Denizli'de toprağa verildi

31.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:14

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Mehmet Kaplan, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Sarayköy Devlet Hastanesi morgundan alınan Mehmet Kaplan'ın cenazesi, Trafo Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki evinde helallik alınmasının ardından Karahasan Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'ne getirildi.

Törende Kaplan'ın eşi Çiğdem, çocukları Hulusi (23) ve Reyyan Kaplan'ı (17) yakınları teselli etmeye çalıştı. Bu sırada 1,5 yaşındaki kızı Sevde Nur (1,5) ile akrabaları ilgilendi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Mehmet Kaplan'ın cenazesi, Honaz'a bağlı Emirazizli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kaplan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

"Babam benim çınar ağacım"

Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör saldırısında ölen babasının şehit olduğunu belirterek, "Bizler için gitmişti, çok iyi bir insandı. Yüce Rabbim de onu seviyormuş ki şehit olmayı nasip etti. Böyle bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum. Babam benim çınar ağacım. Meyve vermese de gölgesi yeter. Benim de babamın gölgesi yetiyor, hala yetiyor. Şehitler ölmez." dedi.

Olay

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA