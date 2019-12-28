Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi
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Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti.

28.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:56
Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi
–Somali'nin başkenti 'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Saldırı yerel saatle 08: 15'te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mogadişu Ambulans Servis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada 76 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Patlama sonrası kaydedilen görüntülerYükselen dumanlarÖlen öğrencilerin parçalanmış kitaplarıHayatını kaybedenler (üzerleri örtülmüş)Polislerin bölgede çalışmaları

 

(GÖRÜNTÜLER DE DGS'DE)


Kaynak: DHA
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