Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi çalışanları, Somalili yetimlere gıda yardımı yaptı
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Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi çalışanları, Somalili yetimlere gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi çalışanları, Somalili yetimlere gıda yardımı yaptı

Somali'de faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, başkent Mogadişu'da faaliyet gösteren bir yetimhaneye gıda yardımında bulundu.

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Somali'de faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, başkent Mogadişu'da faaliyet gösteren bir yetimhaneye gıda yardımında bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mogadişu'nun Hodan bölgesinde faaliyet gösteren Imamu-Nawawi Yetimhanesine pirinç, şeker, un, yağ ve hurmanın bulunduğu gıda paketleri teslim edildiği bildirildi.

Yardım kapsamında Danyar Mülteci Kampındaki kişilere de 273 çadır dağıtıldı.

Doğu Afrika'daki en kapsamlı hastanelerden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi olarak 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Hastanede, Somalili sağlık çalışanlarına da eğitim veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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