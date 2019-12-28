Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi
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Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

28.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:15
Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi

'nin başkenti 'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, 2017 yılında Somali tarihinde en büyük patlamalardan biri yaşanmış ve 550 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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