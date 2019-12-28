Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.
Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan, 2017 yılında Somali tarihinde en büyük patlamalardan biri yaşanmış ve 550 kişi hayatını kaybetmişti. - MOGADİŞU