Somali'deki operasyonda 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali Ulusal Ordusu, ülkenin güneyinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 6'sının da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Bölgede örgüte yönelik operasyonların iki haftadır sürdüğü ve Eş-Şebab üyeleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği belirtildi.
Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenledi.
AA / Gökhan Kavak - Güncel