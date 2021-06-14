Somali'deki Eş-Şebab operasyonunda en az 50 militan etkisiz hale getirildi

Afrika ülkesi Somali'de, Eş-Şebab terör örgütüne düzenlenen operasyonda en az 50 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Afrika ülkesi Somali'de, Eş-Şebab terör örgütüne düzenlenen operasyonda en az 50 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali ordusundan yapılan açıklamada, 11 Haziran Cuma gününden beri ülkenin Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda en az 50 militanın etkisiz hale getirildiği ve örgütün kullandığı yerleşim yerlerinin de imha edildiği bilgisine yer verildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.

Şimdiye kadar yürütülen operasyonlarda en az 6 köyün Eş-Şebab'dan temizlendiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak