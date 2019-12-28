Somali'deki bombalı saldırıya tepki

28.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanında olunduğunu kaydetti.

Oktay, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Somali'de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA