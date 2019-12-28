Somali'deki bombalı saldırıya tepki
Haberler » Güncel » Somali'deki bombalı saldırıya tepki - Haber

Somali'deki bombalı saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanında olunduğunu kaydetti.

28.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:32
Somali'deki bombalı saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Türkiye'nin, teröre karşı mücadelede dost ülke 'nin yanında olunduğunu kaydetti.

Oktay, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Somali'de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler