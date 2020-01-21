Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (2)
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Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (2)

Yaralıların sedyeyle uçaktan indirilmesi ve ambulansa taşınması Ambulansların alandan ayrılması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk...

21.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:20
Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (2)

Yaralıların sedyeyle uçaktan indirilmesi ve ambulansa taşınması

Ambulansların alandan ayrılması ANKARA - 'nin başkenti 'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye'ye döndü. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (2)
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