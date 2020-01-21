Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (1)
Yaralıları getiren uçağın Etimesgut Havalimanına gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçağa binmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk...
Yaralıları getiren uçağın Etimesgut Havalimanına gelişi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçağa binmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye'ye döndü. (1)