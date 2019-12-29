Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar tedavi için Türkiye'ye getirildi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanan 16 Somaliliyi tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.
Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirildi.
Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 15.00'te havalanan ve başkent Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalili'yi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi. Euronews.com'da Görüntüle