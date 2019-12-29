Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar tedavi için Türkiye'ye getiriliyor
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Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar tedavi için Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye, Somali'de düzenlenen ve aralarında iki Türkün de bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, yaralılardan bazılarının tedavisinin Türkiye'de yapılması için uçak gönderdi

29.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:30
Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar tedavi için Türkiye'ye getiriliyor

, 'nin başkenti 'da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası, ağır yaralıların tahliyesi için bu ülkeye uçak gönderdi.


Etimesgut'tan kalkan ve "Uçan kale" olarak da adlandırılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, sabah saatlerinde Mogadişu'ya indi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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