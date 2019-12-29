Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar tedavi için Türkiye'ye getiriliyor
Türkiye, Somali'de düzenlenen ve aralarında iki Türkün de bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, yaralılardan bazılarının tedavisinin Türkiye'de yapılması için uçak gönderdi
29.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:30
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası, ağır yaralıların tahliyesi için bu ülkeye uçak gönderdi.
Etimesgut'tan kalkan ve "Uçan kale" olarak da adlandırılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, sabah saatlerinde Mogadişu'ya indi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com