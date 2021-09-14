Somali'deki bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Somali'deki bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'deki bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir çay ocağına düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir çay ocağına düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somalili polis yetkilisi Dadir Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısıyla askeri merkezin yanında bulunan bir çay ocağının hedef alındığını belirtti.

Hasan, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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