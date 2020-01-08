Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü
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Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

08.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:01
Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü

'nin başkenti 'da meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarındaki bir kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sayidka bölgesinde meydana gelen saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü
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