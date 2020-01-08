Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü

08.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:23

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.



Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarındaki bir kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sayidka bölgesinde meydana gelen saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA