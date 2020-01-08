Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarındaki bir kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sayidka bölgesinde meydana gelen saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi. - MOGADİŞU