Somali'deki askeri operasyonda 100'den fazla ayrılıkçı yakalandı
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Somali'deki askeri operasyonda 100'den fazla ayrılıkçı yakalandı

25.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:52
Somali'deki askeri operasyonda 100'den fazla ayrılıkçı yakalandı

Somali'nin Jubaland eyaletinde silahlı ayrılıkçılara yönelik askeri operasyonda 100'den fazla kişinin yakalandığı bildirildi.

Somali'nin Jubaland eyaletinde silahlı ayrılıkçılara yönelik askeri operasyonda 100'den fazla kişinin yakalandığı bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Dube, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki eyaletin Baladhawo bölgesinde güvenliğin sağlandığını belirtti.

Dube, "Federal hükümet birlikleri, bölgenin tam kontrolünü sağladı ve Kenya tarafından desteklenen Abdirashid Janan önderliğindeki 100'dan fazla ayrılıkçı yakalandı." dedi.

Ayrılıkçılara yönelik operasyonda ölü ve yaralılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kenya'yı, sınırdaki ayrılıkçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlayan Somali, Kasım 2020'de Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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