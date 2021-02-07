Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü

07.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:00
Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü

Somali'de yola döşenen bombanın patlaması sonucu aralarında yerel istihbarat şefinin de olduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de yola döşenen bombanın patlaması sonucu aralarında yerel istihbarat şefinin de olduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Galmudug eyaletinin Dhusamareb kenti yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yerel istihbarat şefi Abdirashid Abdinur Qoje'nin de aralarında olduğu en az 10 kişi öldü.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde inşaat halindeki Mogadişu-Afgoye yoluna döşenen mayının patlaması sonucu da 3 polis yaralanmıştı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Seçim takviminde belirsizlik

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun ortak bir seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarıyla yaptığı 3 günlük görüşme dün anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Fermacu'nun görev süresi 8 Şubat'ta doluyor.

Uzmanlar, seçimlerin zamanında yapılamamasının ülkede kargaşaya yol açabileceğinden endişe ediyor.

Son haftalarda şiddet olayları ve patlamaların arttığı ülkede, 31 Ocak'ta Afrik Otel'e yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ali Çelebi Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Derbi Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:00:49. #1.15#
title