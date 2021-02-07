Somali'de yol çalışmasında patlama: 3 yaralı
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Somali'de yol çalışmasında patlama: 3 yaralı

07.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:12
Somali'de yol çalışmasında patlama: 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk firmasının inşa ettiği yolu koruyan polisler saldırıya uğradı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk firmasının inşa ettiği yolu koruyan polisler saldırıya uğradı.

AA muhabirin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, inşaat halindeki Mogadişu-Afgoye yoluna döşenen mayının sabah saatlerinde patlaması sonucu 3 polis yaralandı.

Patlama sırasında olay yerinde Türk personelin olmadığı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Hükümetten konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın Aralık 2020'de aynı yolda düzenlediği saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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