Somali'de yine bombalı saldırı: En az 11 yaralı var

08.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:19

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Çarşamba günü yaşanan bombalı saldırı en az 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Şehrin işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen saldırı sonrası emniyet güçleri olay yerindeki yaralıları hastaneye tahliye etti. Euronews.com'da Görüntüle