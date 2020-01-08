Somali'de yine bombalı saldırı: En az 11 yaralı var
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Somali'de yine bombalı saldırı: En az 11 yaralı var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Çarşamba günü gerçekleştirilen bombalı saldırı en az 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

08.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:19
Somali'de yine bombalı saldırı: En az 11 yaralı var

'nin başkenti 'da günü yaşanan bombalı saldırı en az 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Şehrin işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen saldırı sonrası emniyet güçleri olay yerindeki yaralıları hastaneye tahliye etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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