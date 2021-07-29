Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı
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Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı

Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali'de ertelendiği için tartışmalara neden olan seçimler, Jubaland eyaletindeki senato seçimleriyle başladı.

Somali'de ertelendiği için tartışmalara neden olan seçimler, Jubaland eyaletindeki senato seçimleriyle başladı.

Somali Ulusal Televizyonu'nun (SNTV) haberine göre, Jubaland eyaletinde bugün başlayan seçimlerde, meclisin üst kanadında yer alacak 4 isim belirlendi.

İlyas Badal, Abdullah Şeyh İsmail Fartaag, Abdirizak Muhammed ve Iftin Hassan, senatoya seçilen ilk 4 temsilci oldu.

Diğer eyaletlerde henüz seçim takvimi belli olmazken, senato seçimlerini, "Halk Meclisi" üyelerinin belirlenmesi takip edecek.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemişti.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yerel eyaletlerle yaşanan anlaşmazlık sonrası kendi görev süresini 2 yıl uzatmış ancak tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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