Somali'de üst düzey komisere suikast Somali'de üst düzey komiser ve yanında seyahat eden bir polis görevlisinin bombalı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de üst düzey komiser ve yanında seyahat eden bir polis görevlisinin bombalı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Komiser Abdishakur Hussein Abdi'nin aracı, başkent Mogadişu'da Başkanlık Sarayı yakınlarında infilak etti. Araca önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Abdi ile bir polis memuru da olay yerinde can verdi. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Kaynak: AA