Somali'de Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Fahad Yasin Haji görevden alındı
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Somali'de Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Fahad Yasin Haji görevden alındı

Somali'de Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Fahad Yasin Haji görevden alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA) Başkanı Fahad Yasin Haji'yi görevden aldığını duyurdu.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA) Başkanı Fahad Yasin Haji'yi görevden aldığını duyurdu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Haji'nin yerine geçici olarak Bashir Muhammed Gobe'nin atandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah ise yazılı açıklamada, kararın "hukuk dışı" olduğunu belirterek Haji'nin göreve devam etmesini istedi.

NISA Başkanı Haji'nin görevden alınmasının eski bir kadın istihbaratçı olan İkran Tahlil'in ölümüyle ilgili olduğu öne sürüldü.

Şüpheli şekilde haziran ayında hayatını kaybeden Tahlil'in ailesi, başkent Mogadişu'da dün akşam Roble ile görüşme gerçekleştirmişti.

NISA'ya göre Tahlil, terör örgütü Eş-Şebab tarafından kaçırılarak infaz edildi. Örgüt ise iddiaları reddettiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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Somali'de Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Fahad Yasin Haji görevden alındı - Haberler
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