Somali'de TURKSOM askeri kışlasında intihar saldırısı
Somali'de TURKSOM askeri kışlası önünde gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
23.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:27
Somali'de TURKSOM askeri kışlası önünde gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mohadişu'da Türkiye'nin açtığı askeri eğitimi üssü TURKSOM önünde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatini kaybetti. Patlamanın, yeni dönemde alınacak askeri öğrencilerin sırada beklediği esnada gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırganın bekleyen öğrencilerin arasına girdiği ve kendini havaya uçurduğu öğrenildi.
Patlamadan sonra bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, bölge trafiğe kapatıldı.
Terör örgütü Eş-Şebab tarafından geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen saldırıda 2'si Türk 140 Somali vatandaşı hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı. - MOGADİŞU
Kaynak: İHA