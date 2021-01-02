Somali'de, Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı: 5 yaralı

SOMALİ'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, biri ağır 5 Türk işçi yaralandı.

SOMALİ'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, biri ağır 5 Türk işçi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Somali'de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır, 5 Türk sivil işçi yaralandı. Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı