Somali'de Türk doktorların açtığı sağlık merkezinde 17 bin kişi muayene oldu
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Somali'de Türk doktorların açtığı sağlık merkezinde 17 bin kişi muayene oldu

22.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:09
Somali'de Türk doktorların açtığı sağlık merkezinde 17 bin kişi muayene oldu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Yeryüzü Doktorları tarafından açılan aile sağlığı merkezinde 17 bine yakın insana sağlık hizmeti verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Yeryüzü Doktorları tarafından açılan aile sağlığı merkezinde 17 bine yakın insana sağlık hizmeti verildi.

Mogadişu Aile Sağlığı Merkezi Müdürü Nur Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruldukları Şubat 2019'dan Ağustos 2020'ye kadar yaklaşık 17 bin Somalili hastanın merkezde muayene edildiğini söyledi.

Ahmet, ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz ilaç desteğinde bulunduklarını aktardı.

Bölgede özellikle kadın ve çocuk hastalıklarının yaygın ve yeni doğan ölüm oranlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Ahmet, gebelik takibi ve doğum hizmetleri, kadın ve çocuk hastalıkları, laboratuvar hizmetleri, ilaç desteği ile emzirme ve çocuk bakım eğitimlerinin ücretsiz verildiğini sözlerine ekledi.

Somali, yıllardır devam eden iç çatışmalar, uzun süren kuraklık ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle insani yardıma muhtaç durumda.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, aşırı yağışların neden olduğu seller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzbinlerce insan temel sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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