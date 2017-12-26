Somali'de Tgk Komutanlığında 1. Dönem Piyade Bölüğü Eğitimi Tamamlandı

Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında (TGK), birinci dönem Somali piyade bölüğü eğitim kapanış töreni düzenlendi.



Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında Birinci Dönem Somali Piyade Bölüğü Eğitim kapanış töreni düzenlendi. Kapanış törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursel Abdurrahman, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi Olgan Bekar, Somalili askeri yetkililer ile yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.



Töreni müteakip, ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında Türkiye tarafından Somali'ye hibe edilen silahlardan oluşan sergide gezildi. - ANKARA