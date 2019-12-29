Somali'de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye'ye sevk edilecek

29.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:10

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırında yaralananlardan 11'i Türkiye'ye sevk edilecek.



Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 85 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik bir ekip oluşturdu. Dün saat 23.00'te Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan kalkış yapan Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bugün saat 07.00'da Mogadişu'ya iniş yaptı. Havalimanında terör saldırısına ilişkin bilgi veren Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz çalıştılar, birçok yaralıyı tedavi ettiler. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Onları da çok kısa bir süre içerisinde uçağa alıp ülkemize göndereceğiz. Devletimiz her zaman Somali'nin yanındadır. 2011 yılında olduğu gibi her zor zamanda devletimiz Somali'nin yanında olmuştur. 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleşmişti. Yine buraya yardım elini uzatan Türkiye olmuştur. Şu anda Türkiye'ye gitmesi gereken 11 tane hastayı tespit ettik. Bazılarının durumu ciddi olduğu için hareket ettirilmemesi gerekiyor. Bazılarının da buradaki hastanemizin kapasitesi müsait, burada tedavi edilecekler. Yaklaşık 50 civarında yaralı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde. Büyük bir kısmı burada tedavi edilecek. 11 veya 12 kişiyi de ülkemize göndermeyi düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



Daha sonra terör saldırısında yaralananları ziyaret eden Büyükelçi Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan'dan yaralıların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Başhekim Eraslan, "Patlamadan sonra hastanemize ilk etapta patlamadan etkilenmiş 36 yaralı geldi. Ağır yaralı olanları biz hızlıca ameliyata aldık. Ameliyata aldıklarımızdan ilki ameliyathanede vefat etti, hastalarımızdan birisi de ameliyat sonrası yoğun bakımda vefat etti. Biz bütün hastalarımızı hızlıca tedavi ettik. Dış hastanelerde yoğun bakım olmadığı için bize 5 hasta daha nakledildi. Patlamadan etkilenmiş toplam 17 hastayı ameliyat ettik. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanede çalıştılar. Ayrıca gece yine dış hastanelerden 12 hasta sevk edildi. Toplamda hastanemizde 53 yaralı bulunmaktadır. Bunlardan 11'ini Türkiye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullandı. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA