29.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:15

Somali'de terör saldırısında ölen 2 Türk'ün cenazesi getiriliyor

Somali, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri ile 16 Somalili yaralının Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşımızın naaşını ve yaralanan 16 Somalili kardeşimizi tedavi için Türkiye'ye getirecek olan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'dan havalandı? denildi.

Kaynak: DHA

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