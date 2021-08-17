Somali'de terör örgütü Eş-Şebab saldırısında bir binbaşı öldü, 10 asker yaralandı
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında bir binbaşının öldüğü, 10 askerin de yaralandığı bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında bir binbaşının öldüğü, 10 askerin de yaralandığı bildirildi.
Somali devlet televizyonuna göre, ülkenin Mugud bölgesindeki Eş-Şebab saldırısının ardından örgüt üyeleriyle askerler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada ilk belirlemelere göre bir binbaşı hayatını kaybetti, 10 asker de yaralandı.
Bölge sakinlerinden Ömer Mustaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin geri çekildiğini belirterek, "Kayıplar var ancak sayısını bilmiyorum." dedi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak