Somali'de terör örgütü Eş-Şebab saldırısında bir binbaşı öldü, 10 asker yaralandı
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab saldırısında bir binbaşı öldü, 10 asker yaralandı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab saldırısında bir binbaşı öldü, 10 asker yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında bir binbaşının öldüğü, 10 askerin de yaralandığı bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında bir binbaşının öldüğü, 10 askerin de yaralandığı bildirildi.

Somali devlet televizyonuna göre, ülkenin Mugud bölgesindeki Eş-Şebab saldırısının ardından örgüt üyeleriyle askerler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre bir binbaşı hayatını kaybetti, 10 asker de yaralandı.

Bölge sakinlerinden Ömer Mustaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin geri çekildiğini belirterek, "Kayıplar var ancak sayısını bilmiyorum." dedi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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