Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 8 üyesi öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 8 üyesi öldürüldü

05.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:57
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 8 üyesi öldürüldü

Somali'de seçim toplantılarının yapıldığı kente havan saldırısı yapan terör örgütü Eş-Şebab üyeleri öldürüldü.

Somali'de seçim toplantılarının yapıldığı kente havan saldırısı yapan terör örgütü Eş-Şebab üyeleri öldürüldü.

Somali Haber Ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile eyalet başkanlarının seçim takvimini belirlemek amacıyla görüştüğü Dhusamareb kentine havan saldırısı düzenleyen 8 Eş-Şebab mensubu, Somali ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, terör örgütünün, liderlerin görüşmeleri gerçekleştirdiği kente 13 havan topu attığı, saldırıda kullanılan silahların da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ordu, saldırı sırasında Eş-Şebab tarafından kullanılan havan topu ve silahların görüntülerini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim sürecini görüşmek için eyalet başkanlarını Dhusamareb'de toplantıya çağırmıştı.

Fermacu ve eyalet başkanları 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı seçim komisyonu üyeleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Son aylarda eyalet güçlerince de desteklenen Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabelle, Bay ve Galgadud eyaletlerinde operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Barış Manço Jason Statham Hüner Coşkuner Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 8 üyesi öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 16:11:13. #1.16#
title