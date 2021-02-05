Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 8 üyesi öldürüldü

Somali'de seçim toplantılarının yapıldığı kente havan saldırısı yapan terör örgütü Eş-Şebab üyeleri öldürüldü.

Somali Haber Ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile eyalet başkanlarının seçim takvimini belirlemek amacıyla görüştüğü Dhusamareb kentine havan saldırısı düzenleyen 8 Eş-Şebab mensubu, Somali ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, terör örgütünün, liderlerin görüşmeleri gerçekleştirdiği kente 13 havan topu attığı, saldırıda kullanılan silahların da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ordu, saldırı sırasında Eş-Şebab tarafından kullanılan havan topu ve silahların görüntülerini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim sürecini görüşmek için eyalet başkanlarını Dhusamareb'de toplantıya çağırmıştı.

Fermacu ve eyalet başkanları 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı seçim komisyonu üyeleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

Son aylarda eyalet güçlerince de desteklenen Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabelle, Bay ve Galgadud eyaletlerinde operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş