Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesi etkisiz hale getirildi
Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamada, operasyonun merkezdeki Galmudug eyaletinin Mudug bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik