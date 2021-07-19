Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesi etkisiz hale getirildi
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 35 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, operasyonun merkezdeki Galmudug eyaletinin Mudug bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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